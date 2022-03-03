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QR-коды отменили в Москве

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Также сняты все ограничения на посещение спортивных и культурных мероприятий, сообщил мэр Сергей Собянин на своем сайте.

«Эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания омикроном и госпитализаций продолжает снижаться. Это позволяет нам отменить значительную часть действующих ограничений», – говорит Собянин.

Сегодня мэр подписал указ, в соответствии с которым с 3 марта 2022 года в Москве прекращается использование QR-кодов.

Вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.

Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным. В ближайшие дни будет в полном объеме возобновлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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