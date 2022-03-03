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Банк «Открытие» запустил новый накопительный счет с повышенной ставкой

Банк «Открытие» предлагает новый рублевый накопительный счет «Копилка» со ставкой 20% годовых для всех категорий клиентов, сообщили SIA.RU в банке.

Проценты по новому накопительному счету начисляются ежедневно. Такой порядок начисления особенно актуален в условиях повышенной волатильности рынка и позволит клиентам оперативно принимать решение о пополнении счета или снятии с него денежных средств. Выплата процентов на «Копилку» будет производиться ежемесячно.

Минимальный остаток, а также суммы пополнений и снятий по счету не ограничены.

Накопительный счет «Копилка» можно открыть как в офисах банка, так и удаленно – в интернет-банке и мобильном приложении «Открытия».

Более подробно ознакомиться с условиями по новому накопительному счету можно в отделениях или при обращении в контакт-центр банка.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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