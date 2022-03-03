Правительство расширило возможности резервов госфонда для стабилизации цен на сельхозпродукцию в стране

Речь идет о механизме государственных закупочных интервенций, сообщили в Правительстве.

Государство закупает продукцию у аграриев в период низких цен на рынке и продает в случае заметного подорожания, тем самым стабилизируя ситуацию.

По новым правилам, продукцию из фонда будут продавать при подорожании на 10% и более от средней цены за последние три года.

Кроме того, подготовленный документ предусматривает передачу продукции на хранение, если имеются риски ухудшения ее качества. Если такая передача экономически нецелесообразна, то продукция может быть реализована по рыночной цене, а если такой возможности нет – по цене закупки.