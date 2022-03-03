Новые рекорды: доллар выше 117

В четверг курс доллара достиг исторического максимума. На 11:00 мск. он поднялся до уровня 117 рублей, евро –до 123 руб.

Сегодня стало известно, что российские брокеры обязаны по предписанию ЦБ взимать комиссию при покупке физлицами иностранной валюты в размере не менее 30% от суммы сделки. Эта мера введена с 09:00 мск 3 марта 2022 года и касается долларов США, евро и фунтов стерлингов.

Эксперты подчеркивают, что рубль по-прежнему никак не реагирует на динамику сырьевых цен, которые обновляют рекорды.

В текущих условиях сложно предсказать курс на ближайшую перспективу. Фактор участия экспортеров, обязанных продавать 80% валютной выручки, по мере прохождения ажиотажного спроса будет играть более значимую роль, считают они.