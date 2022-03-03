Доступ к мобильным телефонам ограничат детям в школах Иркутской области

Прокуратура региона указывает на вред «бесконтрольного использования несовершеннолетними личных мобильных устройств».

«Указанный шаг, прежде всего, вызван рисками нарушения психики и коммуникативных способностей у детей, а также их вовлечения посредством сети «Интернет» в противоправную деятельность, аутодеструктивное поведение», – говорят в ведомстве.

На сегодняшний день более 73% общеобразовательных организаций региона приняли локальные нормативные акты о порядке использования мобильных, предусматривающие ограничения к их использованию.