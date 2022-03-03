Какие технологии используют при восстановлении Курбатовских бань

Скоро в Иркутске вновь откроются Курбатовские бани, которые иркутяне называли народными. В 2000-х годах здание с более чем вековой историей было почти полностью разрушено. Вернуть городу утраченную достопримечательность решила компания En+ Group, основанная Олегом Дерипаской. Восстанавливать объект начали в 2020 году.

Рассказываем, почему для реконструкции исторического комплекса пришлось применять технологии, используемые при строительстве метрополитена, и как специалистам удалось воссоздать его первоначальный облик.

Отстроить заново

Работы по восстановлению объекта культурного наследия, известного в Иркутске как Курбатовские бани, начались в 2020 году, когда инвестор проекта ООО «Прибайкалье» (входит в En+ Group) получил разрешение на строительство. Обязательным условием стало сохранение основной функции комплекса и его исторических фасадов. К этому моменту здание было разрушено почти полностью: от него осталась лишь часть стен.

От проекта к фундаменту

Еще на этапе проектирования стало понятно, что сохранить существующие элементы конструкции не удастся. Объект отстраивают заново по проекту, полностью сохраняющему его исторический облик.

На проектирование ушло четыре года. Поскольку большая часть элементов была утрачена, проектировщики работали с архивами и консультировались с экспертами, чтобы воссоздать детали фасада. В то же время было необходимо предусмотреть использование самых современных технологий для оснащения комплекса.

День за днем

Сейчас на площадке работают 187 специалистов из Иркутска, Красноярска, Новосибирска и Москвы. Строители уже завершили бетонные и гидроизоляционные работы, полностью готовы наружные тепловые сети и сети электроснабжения. Работы, связанные с внутренней кирпичной кладкой, кладкой фасадов и устройством кровли выполнили более, чем наполовину. В некоторых частях здания уже начали внутреннюю отделку. Впереди еще оин большой этап — благоустройство территории Курбатовских бань, которую начнут в августе.

Как в метро

Общий объем инвестиций En+ Group в проект составит около 2,4 млрд. рублей. Можно сказать, что применяемые здесь технологии и материалы так же уникальны, как и сам объект. Например, для фундаментов использовали мембранную гидроизоляцию, которую применяют при строительстве подземных туннелей и метро. Керамогранит и плитка для отделки фасадов — это ручная работа, а оборудование для бань, СПА-комплекса и бассейна изготавливают по индивидуальному проекту.

Для восстановления исторических фасадов используют специальный реставрационный кирпич, который стоит в несколько дороже обычного облицовочного. Реставрационные работы ведут круглый год с применением технологии теплого строительного контура.

Вторая жизнь

Возрождение Курбатовских бань позволит вдохнуть жизнь в одну из ценнейших с исторической точки зрения городских локаций — Цесовскую набережную, реконструкцией которой также займется En+ Group. Это место вновь станет точкой притяжения для иркутян и туристов: на площади почти 10 тыс. квадратных метров разместится не только банный комплекс с несколькими видами парных, большим бассейном и пирожковой, но и отель.

Бани Курбатова и Русанова — один из крупнейших в регионе частных инвестиционных проектов в области туризма и отдыха, который осуществляет компания En+ Group. Это стало возможным благодаря основателю энергохолдинга Олегу Дерипаске, обозначившему в числе ключевых принципов социальной политики компании создание комфортных условий в российских городах, комплексное благоустройство общественных пространств.

Проект позволит создать около 300 новых рабочих мест, без учета поставщиков и подрядчиков, а также обеспечит поступление дополнительных налоговых отчислений в бюджет города.