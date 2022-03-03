Клиенты ВТБ разместили на вкладах и накопительных счетах 900 млрд рублей

ВТБ за первые три дня после повышения ставок по вкладам и накопительным счетам (28 февраля – 2 марта) привлек в классические сберегательные продукты около 900 млрд рублей новых размещений. Объем привлечения в долларах вырос вдвое. Новые депозиты и накопительные счета открыли свыше 550 тыс. человек, сообщили SIA.RU в банке.

ВТБ на этой неделе значительно повысил процентные ставки по сберегательным продуктам, в том числе – и по валютным депозитам.

Каждый час в точках продаж и в ВТБ Онлайн на этой неделе открывается более 10 000 сберегательных продуктов, а в день клиенты банка размещают на классических сберегательных продуктах более 300 млрд рублей.

Банк ВТБ ПАО работает в усиленном режиме для решения всех вопросов своих клиентов в режиме 24/7. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Все вклады и накопительные счета также доступны в полном объеме. Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме.