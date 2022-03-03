Дерипаска прогнозирует «жесточайший» кризис

По словам российского бизнесмена Олега Дерипаски, он может растянуться минимум на три года.

«Я понимаю это лучше других. Когда люди вам говорят: опустят «железный занавес» или не опустят? «Железный занавес» уже опустили. (...) Кризис минимум года на три жесточайший. Умножайте кризис 1998 года на три», – передает цитату бизнесмена с Красноярского экономического форума Интерфакс.

Дерипаска пояснил, что за три недели будет понятно, что же стало с госбанками РФ в результате санкций.

Говоря о населении Сибири, бизнесмен выразил мнение, что здесь необходимо развивать льготную ипотеку, а это позволит сохранить сферу строительства уже этим летом.

"Малый и средний бизнес, ипотека, все вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства - это всё нужно профинансировать. Иначе залетим на минус 20% ВВП, мы же экспериментировали с этим в 1990-е годы", – отметил Дерипаска.