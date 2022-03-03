Землетрясение произошло на Байкале, его почувствовали пять населенных пунктов Приангарья

Землетрясение произошло 3 марта с эпицентром в районе озера Байкал, его почувствовали пять населенных пунктов Иркутской области, сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Его ощутили жители поселков Малое Голоустное, Бугульдейка, Большое Еланцы, села Еланцы и деревни Куреть, где зафиксированы толчки в 2-3 балла.

Сейсмособытие произошло в 18.50 по местному времени. Эпицентр находился с бурятской стороны Байкала – самые большие подземные удары были в районе деревни Шигаево в Кабанском районе.