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Землетрясение произошло на Байкале, его почувствовали пять населенных пунктов Приангарья

Землетрясение произошло 3 марта с эпицентром в районе озера Байкал, его почувствовали пять населенных пунктов Иркутской области, сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Его ощутили жители поселков Малое Голоустное, Бугульдейка, Большое Еланцы, села Еланцы и деревни Куреть, где зафиксированы толчки в 2-3 балла.

Сейсмособытие произошло в 18.50 по местному времени. Эпицентр находился с бурятской стороны Байкала – самые большие подземные удары были в районе деревни Шигаево в Кабанском районе.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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