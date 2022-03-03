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IKEA приостанавливает деятельность в России и Белоруссии

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Шведский мебельный концерн IKEA приостанавливает свою работу в России и Белоруссии, об этом говорится в пресс-релизе компании. Компания отмечает, что ситуация на Украине повлияла на цепочку поставок и операции в регионе.

«Это означает, что концерн Inter IKEA приостанавливает весь экспорт и импорт в Россию и Белоруссию и из них. Inter IKEA приостанавливает все производство, которое IKEA Industry ведет в РФ. Это также означает, что все поставки от всех наших российских субподрядчиков на объекты IKEA Industry приостановлены», — говорится в пресс-релизе.

В сообщении отмечено, что Ingka Group закроет магазины IKEA в России. Однако торговые центры MEGA останутся открытыми.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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