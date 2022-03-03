Ангарчанка в течение полугода перевела мошенникам более 2 млн рублей

Аферисты убедили 67-летнюю жительницу города Ангарска Иркутской области перевести им более 2 миллионов рублей – эти деньги она переводила им в течение полугода, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Установлено, что женщина в августе 2021 года нашла в Интернете объявление о выгодном заработке с помощью инвестирования в ресурсодобывающую компанию. Она позвонила по указанному номеру телефона, и ее собеседница попросила внести первый взнос в размере 7 тысяч 600 рублей. Далее с пенсионеркой связался мужчина, объяснил, как покупать акции, зарегистрировал ее в программе и попросил установить специальное приложение на смартфон.

В дальнейшем все действия женщина осуществляла под руководством незнакомца, так как сама в биржевых сделках не разбиралась, она переводила на указные им счета деньги. Со временем, побуждая заявительницу к более крупным вложениям, злоумышленники сообщили ей, что квартира пенсионерки находится в залоге. И чтобы ее не потерять, она должна им перевести 700 тысяч рублей, а также еще 320 тысяч рублей за страховку.

«В дальнейшем аферисты еще не раз под различными предлогами заставляли потерпевшую переводить им деньги, попросили отправить фото своей банковской карты, при этом обещали, что скоро она получит обещанный доход от инвестирования. О том, что она стала жертвой обмана, женщина поняла только в феврале 2022 года, после того, как номера мошенников стали недоступны», – рассказали в полиции.