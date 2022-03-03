Койки для больных с COVID-19  в Приангарье возвращают под плановую помощь

Число мест для больных коронавирусом в Иркутской области сокращается, поскольку снижается в них потребность, соответственно, койки возвращают под плановую помощь, сообщает пресс-служба правительства региона.

«В настоящее время в регионе развернуто 4747 коек для лечения COVID-19. За прошедшую неделю сократили 264 койки. В течение следующей недели их количество планируют уменьшить еще на 100 единиц», – сообщили власти.

Напомним, всего в пятую волну функционировало 5091 койка. Сейчас регион постепенно возвращается к прежнему объему оказания плановой медпомощи.