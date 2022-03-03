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Директор офиса сотовой связи в Приангарье оформил на клиентов кредиты почти на 1 млн рублей

Директора офисов сотовой связи, расположенных в Иркутске и Шелехове, заподозрили в оформлении кредитов на клиентов на почти 1 млн рублей, сообщает региональная полиция.

По версии следствия, мужчина использовал ранее внесенные им в базу паспортные данные клиентов и оформил на них кредитные карты на100 дней без процентов. В анкетах злоумышленник указывал находящийся в пользовании номер телефона, при поступлении смс-кода активировал карты и обналичивал деньги. Получив сообщение о необходимости погашения задолженности, граждане связались с банком, узнали, что на них имеются займы и обратились за помощью в полицию.

Установлено, что директору удалось оформить финансовые обязательства на 19  человек. Деньги он потратил на личные нужды – приобрел себе автомобиль. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до 6 лет лишения свободы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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