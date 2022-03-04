Новости

Банк «Открытие» повысил ставки по депозитам для предпринимателей до 18,01% годовых

Банк «Открытие» изменил условия по депозитам для малого и среднего бизнеса. Ставка по депозиту «Классика» на сумму от 50 тысяч до 300 миллионов рублей сроком от 1 дня составит 18,01% годовых, сообщили SIA.RU в банке.

Ставка по депозиту «Комфорт» с возможностью досрочного снятия средств повышена до 17,96% годовых. Ставка по депозиту «Гибкий» со свободным управлением, возможностью пополнения, частичного и досрочного снятия средств теперь составляет 14,8% годовых. Доступно подключение начисления процентов на неснижаемый остаток по расчетному счету на срок от 1 до 365 дней под 17,9% годовых.

Депозиты для бизнеса можно открыть в офисе банка и в дистанционных каналах. Подробнее с условиям всех депозитных продуктов можно ознакомиться на сайте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Военная операция на Украине, Россия, НАТО, последние новости
Frank Media: банкам может потребоваться докапитализация на 5–6 трлн руб. из-за санкций
S&P понизило рейтинг России из-за риска дефолта
Какие иностранные компании приостановили работу в России
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании