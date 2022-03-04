Под санкции попало 15% всего экспорта из Иркутской области

Из Иркутской области экспортируются товары в 97 стран мира, 25 из них ввели санкции. На долю экспорта в эти страны приходится менее 15% экспорта региона, сообщили SIA.RU в администрации области.

«К экспортно-ориентированным отраслям, имеющим значительное влияние на формирование областного бюджета, относятся нефтедобывающая, алюминиевая, нефтехимическая, целлюлозно-бумажная промышленность, а также деревообработка. В настоящее время в отношении экспорта продукции указанных направлений экономики России санкции не введены. Мы постоянно работаем над совершенствованием комплекса мер по поддержке экспортеров, в том числе и с учетом текущей ситуации», – сказал губернатор Игорь Кобзев.

Для стабилизации ситуации в Иркутской области создадут комплекс мер поддержки экономики региона. Особое внимание уделят малому и среднему бизнесу, экспортерам.

Как сообщила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун, сейчас расширяются меры поддержки Фонда развития промышленности Иркутской области в рамках реализации инвестиционных проектов, не повышаются ставки по займам в Фонде микрокредитования региона.

Кроме того, с этого года планируется запустить образовательную программу «Промышленный экспорт и промдизайн», по итогам участия в которой предприниматели смогут реализовать планы по развитию экспортной деятельности, выйти на новые рынки сбыта.

Губернатор поручил министерству экономического развития и промышленности Иркутской области организовать в 2022 году «Экспортный десант». Специалисты будут выезжать в муниципалитеты, посещать местные предприятия, встречаться с малым бизнесом и выявлять компании с высоким экспортным потенциалом.

Еще одно поручение минэку региона: совместно с министерством финансов Иркутской области проработать вопросы докапитализации Фонда развития промышленности и Фонда микрокредитования. Институтам развития бизнеса поручено активизировать работу с предпринимателями, оказывать им всю возможную поддержку, организовать поиск новых иностранных партнеров для ориентированных на экспорт предприятий.