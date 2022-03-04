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В Иркутске на продажу выставили помещение на Карла Маркса, 20

На Авито появилось объявление о продаже помещения площадью  553 кв.м. в историческом центре города

Здание расположено на пересечении ул. Карла Маркса и ул. Ленина. Площадь помещения составляет 553 кв.м. Объект оценивается в 46 миллионов рублей.

В объявлении сообщается, что объект прекрасно подходит для торгового зала или ресторана. Потолки высокие – 4 метра, есть витражное остекление, а также 2 входа – один центральный и запасный со двора. Сети центральные (отопление, водоснабжение, канализация).

Как следует из выписки Росреестра, помещение принадлежит АО «УКС города Иркутска». Как сообщили в компании, сделка будет проходить напрямую с собственником объекта недвижимости.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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