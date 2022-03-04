Информационно-справочный центр «Иркутскэнергосбыта» за год обработал 2,7 миллионов звонков

В 2021 году специалисты единого энергетического информационно-справочного центра приняли и обработали почти 2,7 млн звоноков от жителей Иркутской области. Чаще всего обращения касались ограничения и качества электроснабжения, расчетов и передачи показаний приборов учета, рассказали SIA.RU в компании.

Работа операторов с населением ведется в круглосуточном режиме. Чтобы передать информацию о повреждениях на линиях электропередач, отсутствии электроэнергии и отопления в доме, а также статусе ремонтно-восстановительных работ абоненты Иркутской области могут позвонить на многоканальный номер: 8-800-100-9-777. Потребители из других регионов обращаются по телефону: 8 (3952) 790-777.

Специалисты контакт-центра отвечают на все звонки в порядке очереди. После первичной обработки информации она незамедлительно передается оперативным бригадам. Для удобства граждан на сайте «Иркутскэнергосбыта» создан специальный раздел: «Отключения электроэнергии». В течение 15-30 минут на странице ресурса можно увидеть причину происшествия и срок устранения неполадок. Для этого достаточно ввести в строке свой адрес.

Консультации по начислениям и расчетам от оператора предоставляются с 8:00 до 20:00. Чтобы снизить время ожидания, потребители могут воспользоваться системой голосового самообслуживания. Показания в течение нескольких минут будут проверены и приняты к расчету.

Компания Иркутскэнергосбыт намерена в дальнейшем работать над сокращением периода ожидания соединения с оператором и в первую очередь при внеплановых отключениях.

Марина Неудачина, начальник Единого энергетического информационно-справочного центра:

– Единый энергетический информационно-справочный центр «Иркутскэнергосбыта» один из немногих в России, работающий 24 часа в сутки. Он обслуживает сразу шесть крупных сетевых организаций. Следуя в ногу со временем, мы активно используем социальные сети, которые позволяют гражданам получать обратную связь на привычных для них площадках. Для этого созданы группы и сообщества в пяти наиболее популярных социальных медиа. В минувшем году количество принятых в работу обращений таким способом возросло на 67% (до 2661). Через интернет-приемную поступило свыше 50 тысяч сообщений.

Среди альтернативных способов получения оперативной информации: сообщения в мессенджере Viber, по смс или push-уведомления в личном кабинете. Настроить получение сведений об отключениях электрической энергии можно самостоятельно в личном кабинете или его мобильной версии, а также посмотреть в аккаунтах «Свет38»: