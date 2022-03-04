Маркировку товаров могут приостановить для поддержки бизнеса

Мера может войти в план помощи бизнесу, страдающему из-за санкций, наложенных после начала военной операции на Украине, сообщает РБК.

Одним из предложений плана первоочередных действий правительства по поддержке бизнеса в условиях международных санкций может стать приостановка маркировки товаров. О том, что такое предложение прорабатывает Минпромторг. План разрабатывается под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«Предложение вынесено на рассмотрение правительства в рамках снижения нагрузки на бизнес, оно будет рассмотрено до 15 марта 2022 года», – говорит участник розничного рынка. Об инициативе и сроках подготовки постановления также знает источник в одной из профильных ассоциаций-производителей продуктов питания.

Из названных собеседниками РБК пунктов плана, касающихся маркировки, следует, что Минпромторг предлагает приостановить действие обязанностей по маркировке отдельных видов продукции средствами идентификации. Обязательные для бизнеса этапы маркировки, включая маркировку упакованной воды и молочной продукции, предлагается перенести на год. Также Минпромторг предлагает ввести мораторий на привлечение к ответственности за несоблюдение требований по маркировке. В случае, если маркировка будет остановлена, ее оператор получит компенсацию за период простоя.