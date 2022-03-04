«Никто из нас с таким вызовом ещё не сталкивался», – Владимир Дмитриев, ЖК «CORSO residence»

Комментируя ситуацию, сложившуюся на рынке недвижимости, Владимир Дмитриев выразил уверенность, что иркутские застройщики справятся с нынешним испытанием, потому что вкладываются не в какие-то воздушные замки, а в реальные проекты

– На данный момент больше всего пугает неопределенность. Я в этой ситуации ориентируюсь на восточную мудрость, которая звучит так: «Когда не знаешь, что делать, иди спать». Вот сейчас время, условно говоря, спать. Наши сильные переживания и эмоции ничего не изменят. Поэтому мой совет в сложившихся обстоятельствах – надо расслабить мозг, потому что, когда мозг находится под давлением, в том числе, эмоциональным, он принимает неправильные решения.

С другой стороны, нужно быть собранными и правильно оценивать все риски. Предприниматели прошедшие не один кризис и дожившие до 2022 года, отлично это знают. Я надеюсь, что государство даст послабление бизнесу с точки зрения выполнения налоговых и кредитных обязательств в ближайшие месяц-два неопределенности, по аналогии с периодом 2020 года, когда началась пандемия COVID-19. Надо отметить, что в той ситуации по отношению к предпринимателям наши власти повели себя более взвешенно, я бы даже сказал, клиентоориентированно, чем в кризисы 2008-го и 2014 годов.

Надеюсь, что политика по сохранению среднего бизнеса останется и сейчас. Во всяком случае, по отношению к строительной отрасли такой посыл уже прозвучал в выступлении зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллин на пленарном заседании Российской строительной недели, где он сказал, что разрабатывается антикризисный план, который позволит не допустить обвал рынка строительства.

Если брать наш проект ЖК «CORSO residence», то его реализация идёт по плану. Да у нас используется очень много европейских материалов, но все поставщики заверили нас, что выполнят свои обязательства и поставят все материалы, в том числе из Европы и США.

Кроме того, спрос на элитное жильё есть, люди продолжают вкладывать в него деньги. Так, к нам в первые же дни кризиса обратились несколько новых клиентов, с которыми мы раньше не работали, и сразу внесли средства на эскроу счета.

Если говорить о цене на недвижимость, то у меня нет никаких сомнений, что через год она будет выше сегодняшней. В частности, мы уже начали корректировать цены. Причём, у нас есть определённая планка, после которой мы вообще значительно поднимем стоимость квадратного метра. Но, как и в любом деле, если проект имеет перспективу, он будет продаваться, независимо от цены. В том числе, на высокой стадии готовности – когда наши клиенты увидят общий архитектурный облик жилого комплекса.

Я уверен, что с жильём любого класса на иркутском рынке всё будет нормально. Наших строителей нельзя обвинить в том, что они расточительны. Все компании, на мой взгляд, находятся в хорошей форме, максимально собраны, никто не вкладывается в проекты каких-то воздушных замков. Думаю, что иркутский строительный бизнес достойно пройдёт нынешнее испытание. Да, оно будет очень сложным, никто из нас с таким вызовом ещё не сталкивался, но и с пандемией коронавируса тоже никто раньше не сталкивался. Сейчас не нужно принимать поспешных решений, всё что произошло, уже произошло, нужно дождаться стабилизации ситуации и идти дальше.