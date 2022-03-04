ВТБ в 1,5 раза увеличил число сотрудников контакт-центра

Для оперативного решения поступающих вопросов клиентов контакт-центр ВТБ принял решение в 1,5 раза увеличить число сотрудников, которые будут консультировать клиентов через дистанционные каналы обслуживания, сообщили SIA.RU в банке.

Более 1000 сотрудников ВТБ и контактных центров дополнительно прошли обучение, чтобы отвечать на вопросы и обращения клиентов, и присоединились к команде контакт-центра из смежных подразделений банка. В результате более 3 000 человек ежедневно консультируют клиентов, принимая более 500 000 звонков и обращений. ВТБ работает для оперативного решения всех клиентских обращений в режиме 24/7.

ВТБ продолжает оперативное обслуживание своих клиентов. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Отделения, банкоматы и терминалы банка функционируют в полном объеме, сотрудники оперативно консультируют клиентов по всем возникающим вопросам, а также реализуют комплекс мер по защите их интересов.

В устройствах самообслуживания клиенты могут снимать или вносить наличные в рублях и валюте, а также проводить повседневные операции по картам. Клиентам доступны цифровые сервисы банка, в том числе – в web-версии приложения ВТБ Онлайн. Скачать мобильное приложение ВТБ Онлайн можно в официальных магазинах Samsung, Xiaomi, Huawei.

Все рекомендации, официальные сообщения и актуальные вопросы доступны клиентам и партнерам ВТБ на сайте банка.