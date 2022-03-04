Компания Google приостановила продажу рекламы в РФ

Компания объяснила это «последними экстраординарными событиями», сообщает РБК.

«В свете последних экстраординарных событий мы приостанавливаем рекламу Google в России. Ситуация быстро меняется, и мы будем продолжать делиться последней информацией по мере необходимости», – цитирует агентство заявление компании.

напомним, что Роскомнадзор 28 февраля заявил, что обнаружил недостоверную информацию в контекстной рекламе Google Ads. Она содержала «недостоверные сведения о многочисленных жертвах среди российских военнослужащих, а также гражданского населения Украины» в ходе военной операции на Украине. Регулятор потребовал немедленно граничить доступ к таким материалам в контекстной рекламе.