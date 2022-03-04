Новости

Компания Google приостановила продажу рекламы в РФ

Компания объяснила это «последними экстраординарными событиями», сообщает РБК.

«В свете последних экстраординарных событий мы приостанавливаем рекламу Google в России. Ситуация быстро меняется, и мы будем продолжать делиться последней информацией по мере необходимости», – цитирует агентство заявление компании.

напомним, что Роскомнадзор 28 февраля заявил, что обнаружил недостоверную информацию в контекстной рекламе Google Ads. Она содержала «недостоверные сведения о многочисленных жертвах среди российских военнослужащих, а также гражданского населения Украины» в ходе военной операции на Украине. Регулятор потребовал немедленно граничить доступ к таким материалам в контекстной рекламе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Военная операция на Украине, Россия, НАТО, последние новости
ЦБ снизил комиссию на покупку валюты через брокеров с 30% до 12%
Frank Media: банкам может потребоваться докапитализация на 5–6 трлн руб. из-за санкций
S&P понизило рейтинг России из-за риска дефолта
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании