АТБ повысил ставки по вкладам до 22% годовых с 3 марта

С 3 марта Азиатско-Тихоокеанский Банк повышает ставки по новым вкладам «АТБ. Вклад» и «АТБ. Вклад Онлайн» - теперь при размещении на 92 дня ставка составит 22% годовых в рублях. Дополнительно вводятся сроки 182 и 367 дней с доходностью 21% годовых и 15% годовых соответственно.

Также появилась возможность открыть вклад «АТБ. Вклад» в долларах США. При размещении на 92 дня ставка составит 6% годовых, при сроках в 182 и 367 дней – 4% годовых и 3% годовых соответственно.

Выплата процентов - в конце срока. Минимальная сумма вклада составляет 5 тысяч в рублях или 100 в долларах США. «АТБ. Вклад» можно открыть в отделениях, «АТБ. Вклад Онлайн» - в интернет- и мобильном банке.

АТБ является участником системы страхования вкладов, все вклады застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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