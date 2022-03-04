Альфа-Банк запускает программу для ВЭД: полгода бесплатного обслуживания валютных счетов

Альфа-Банк запускает программу для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). За каждый новый контракт, переведенный в Альфа-Банк, они получат компенсацию в 10 000 рублей. А еще — бесплатное обслуживание валютного счета на 6 месяцев.

Стать клиентом Альфа-Банка можно меньше, чем за час, а открыть счёт в любой валюте — моментально.

Напомним, Альфа-Банк — абсолютный лидер в цифровизации ВЭД по версии Markswebb. Клиентам доступны: лучший курс на банковском рынке, конвертация от 0,05% и персональный валютный контролер.

Альфа-Банк продолжает обычную работу. Все международные расчёты и валютные платежи проходят оперативно, интернет-банк и мобильное приложение работают быстро и надежно.