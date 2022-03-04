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ВТБ: Расчеты по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в ВТБ, будут осуществляться через уполномоченные банки

С 28.02.2022 клиенты банка ВТБ — участники внешнеэкономической деятельности могут проводить расчеты по внешнеторговым контрактам/кредитным договорам, поставленным на учет в банке ВТБ, через любые уполномоченные банки на территории РФ без перевода таких контрактов в другой уполномоченный банк согласно Письму Банка России № 019-12-4/1210 от 28.02.2022.

За дополнительными разъяснениями обращайтесь к вашему клиентскому менеджеру, в контакт-центр для юридических лиц по номеру 8-800-200-77-99 или в отделение банка, обслуживающее ваш бизнес.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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