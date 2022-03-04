Новости

Банк «Солидарность» осуществляет денежные переводы на карты ООО МДО «Тамвил» в Таджикистан

Банк «Солидарность» сообщил, что с сегодняшнего дня в мобильном приложении «Солидарность Онлайн» доступны денежные переводы на карты ООО МДО «Тамвил» без комиссии.

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо в мобильном приложении «Солидарность Онлайн» найти раздел «Платежи – Переводы в СНГ – В Таджикистан –МДО «Тамвил» (для держателей карты «Welcome Card» услугу можно найти в разделе «Переводы домой – В Таджикистан - ООО МДО «Тамвил»).

Для отправки денежного перевода необходимо указать номер мобильного телефона получателя и сумму.

Подробнее про ООО МДО «Тамвил»  можно узнать на сайте https://tamvil.tj/


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Военная операция на Украине, Россия, НАТО, последние новости
ЦБ снизил комиссию на покупку валюты через брокеров с 30% до 12%
Frank Media: банкам может потребоваться докапитализация на 5–6 трлн руб. из-за санкций
S&P понизило рейтинг России из-за риска дефолта
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании