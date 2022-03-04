Банк «Солидарность» осуществляет денежные переводы на карты ООО МДО «Тамвил» в Таджикистан

Банк «Солидарность» сообщил, что с сегодняшнего дня в мобильном приложении «Солидарность Онлайн» доступны денежные переводы на карты ООО МДО «Тамвил» без комиссии.

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо в мобильном приложении «Солидарность Онлайн» найти раздел «Платежи – Переводы в СНГ – В Таджикистан –МДО «Тамвил» (для держателей карты «Welcome Card» услугу можно найти в разделе «Переводы домой – В Таджикистан - ООО МДО «Тамвил»).

Для отправки денежного перевода необходимо указать номер мобильного телефона получателя и сумму.

Подробнее про ООО МДО «Тамвил» можно узнать на сайте https://tamvil.tj/