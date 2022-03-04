Банк «Союз» продлевает акцию для участников программы лояльности «Ингосстрах Бонус»

Банк «Союз» информирует о продлении срока действия акции для клиентов – участников программы лояльности «Ингосстрах Бонус» до 31 мая 2022 года. Клиенты банка смогут получить до 5000 бонусных баллов на свой бонусный счет программы лояльности.

Для участия в акции, физическому лицу достаточно иметь банковскую карту банка «Союз», выпущенную в рамках программы лояльности «Ингосстрах Бонус».

В рамках акции осуществляется начисление бонусных баллов на следующих условиях, в следующем объеме:

Участнику Акции начисляется дополнительно 5% бонусными баллами на бонусный счет от суммы чека при совершении расходной операции в следующих МСС, формирующих категорию «Супермаркеты»:

МСС код Описание 5797 Retail Internet Volume (относится к категории супермаркеты) 5298 Продуктовые интернет-магазины 5411 Бакалейные магазины, супермаркеты 5412 Гибридные супермаркеты 5422 Продажа свежего и мороженого мяса 5441 Кондитерские 5451 Продажа молочных продуктов в розницу 5462 Булочные 5499 Различные продовольственные магазины - нигде более не классифицированные 5715 Оптовые продавцы алкоголя 5921 Магазины с продажей спиртных напитков навынос

Суммарный размер начисления бонусных баллов в период Акции в категории «Супермаркеты»:

Тип карты Суммарный оборот по Карте в месяц до 30 000 руб. Суммарный оборот по Карте в месяц от 30 000 руб.(включительно) Карта Digital 6,5% 7% Карта World 6,5% 7% Карта Black Edition 8% 8%

Максимальная сумма начисления дополнительных бонусных баллов по акции составляет 5000 бонусных баллов в месяц. Максимальная сумма начисления за одну расходную операцию составляет 3000 бонусных баллов.

Акция может быть прекращена про решению банка.