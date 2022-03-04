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Дальневосточный банк подключен к Системе передачи финансовых сообщений

Дальневосточный банк включен Банком России в список финансовых институтов, работающих по Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).

СПФС создана Банком России в 2014 году как альтернативный канал передачи электронных сообщений по финансовым операциям и, по сути, является российским аналогом SWIFT. Цель СПФС — обеспечение бесперебойности передачи финансовых сообщений как внутри страны, так и за ее пределами. Участник, подключившийся к СПФС, получает возможность передать сообщения как в формате SWIFT, так и в собственном пользовательском формате.

Система передачи финансовых сообщений стала частью национальной платежной системы России. Российские банки активно используют СПФС для платежей, что подтверждается значительным ростом трафика в системе. Кроме того, количество банков-нерезидентов в СПФС постепенно увеличивается, а значит, открываются новые возможности для СПФС за пределами Российской Федерации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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