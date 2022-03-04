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АО «Солид Банк» работает в обычном режиме

АО «Солид Банк» продолжает функционировать в обычном режиме. Все необходимые требования, предъявляемые Центральным Банком Российской Федерации к кредитным организациям, а также обязательства перед клиентами неукоснительно соблюдаются. Ограничительные меры экономического характера не относятся к АО «Солид Банк».

 
Кроме того, в условиях введенных санкций, Центральный Банк Российской Федерации реализует дополнительные меры поддержки всего финансового сектора России, а также меры в целях поддержки граждан и обеспечения устойчивости кредиторов.
 
Банк продолжает обслуживать как корпоративных, так и частных клиентов, более того:
 
С 01 марта 2022 г. увеличена до уровня ключевой ставки доходность по вкладам для физических лиц «Детский», «Солидный», вклад «На 100 дней» и запущены новые вклады «Весенний» с повышенной ставкой и пополняемый вклад в долларах «Валютный».
 
Денежные переводы осуществляются в прежнем режиме.
 
Стабильно осуществляются переводы по системе SWIFT в йенах, юанях, евро и долларах США.
 
Банк обеспечен наличными денежными средствами в необходимом для исполнения платежей объеме.
 
Кредитование клиентов продолжается.
 
Наши клиенты могут без ограничений пользоваться картами АО «Солид Банк», а также мы запускаем карты моментальной выдачи (получение карты в момент обращения в офис Банка) платежных систем Mastercard и МИР.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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