АО «Солид Банк» работает в обычном режиме

АО «Солид Банк» продолжает функционировать в обычном режиме. Все необходимые требования, предъявляемые Центральным Банком Российской Федерации к кредитным организациям, а также обязательства перед клиентами неукоснительно соблюдаются. Ограничительные меры экономического характера не относятся к АО «Солид Банк».

Кроме того, в условиях введенных санкций, Центральный Банк Российской Федерации реализует дополнительные меры поддержки всего финансового сектора России, а также меры в целях поддержки граждан и обеспечения устойчивости кредиторов.

Банк продолжает обслуживать как корпоративных, так и частных клиентов, более того:

С 01 марта 2022 г. увеличена до уровня ключевой ставки доходность по вкладам для физических лиц «Детский», «Солидный», вклад «На 100 дней» и запущены новые вклады «Весенний» с повышенной ставкой и пополняемый вклад в долларах «Валютный».

Денежные переводы осуществляются в прежнем режиме.

Стабильно осуществляются переводы по системе SWIFT в йенах, юанях, евро и долларах США.

Банк обеспечен наличными денежными средствами в необходимом для исполнения платежей объеме.

Кредитование клиентов продолжается.

Наши клиенты могут без ограничений пользоваться картами АО «Солид Банк», а также мы запускаем карты моментальной выдачи (получение карты в момент обращения в офис Банка) платежных систем Mastercard и МИР.