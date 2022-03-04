Начался конкурсный отбор в нацпроект «Агростартап» в Иркутской области

Срок подачи заявок – с 31 марта по 29 апреля 2022 года, сообщили SIA.RU в администрации области.

Грант призван поддержать фермеров, зарегистрировавших фермерское хозяйство в 2022 году и имеющих проект его развития. Максимальный размер одного гранта до 5 миллионов рублей. За счёт гранта можно не только приобрести различную технику и оборудование для производства, переработки, хранения и транспортировки продукции, но и направить средства на строительство и реконструкцию производственных объектов.

Напомним, гранты на создание и развитие фермерского хозяйства «Агростартап» в Иркутской области впервые были предоставлены в декабре 2019 года. Тогда получателям стали 16 человек. В 2020 году средства получили ещё 17 фермеров, в 2021 году 15 фермеров.