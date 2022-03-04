Новый микрорайон построят в Иркутске

Конкурс подрядной организации уже объявлен, рассказали в мэрии.

Уже объявлен конкурс по выбору подрядной организации на проектирование школы на 1500 мест, которое должны выполнить до конца текущего года.

– Сегодня ведется подготовительная работа по обоснованию инвестиций на строительство более 20 тысяч квадратных метров жилья для переселения граждан из ветхих и аварийных домов. Кроме этого, на земельных участках в районе Объездной дороги Ново-Ленино в градостроительной документации предусмотрели возведение детского сада, спортивных объектов, создание рекреационной зоны, – отметил Руслан Болотов. – При содействии регионального правительства рассчитываем получить дополнительное финансирование, чтобы до конца 2024 года справиться с обязательствами по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья, которое было признано таковым до 2017 года. В перспективе для ликвидации аварийного жилого фонда планируем делать акцент именно на строительстве нового жилья.

Напомним, что при расселении граждан применяются механизмы выкупа аварийного жилья у собственников, приобретения квартир в новых домах и на вторичном рынке. В рамках адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Иркутска, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 – 2025 годах» в 2021 году новоселье отметили 383 семьи. В 2022 году планируется расселить 277 семей из 10 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда. Кроме этого, уже заключен муниципальный контракт для переселения 187 семей в 2023 году.