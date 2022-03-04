Альфа-Банк запустил вклад в долларах под 8%

Альфа-Банк запустил Альфа-Вклад в долларах под 8% годовых на 3 месяца. Минимальная сумма – 500 долларов. Без ограничений по максимальной сумме, сообщили SIA.RU в банке.

Открыть вклад можно в приложении, на сайте, в отделениях до 8 марта включительно.

Альфа-Банк – крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $75,9 млрд, совокупный кредитный портфель – $52,0 млрд, акционерный капитал – $10,6 млрд. Чистая прибыль – $1,6 млрд.