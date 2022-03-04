Работа.ру подвела итоги зимы на рынке труда

Сервис Работа.ру проанализировал вакансии и резюме (исследование есть у SIA.RU), опубликованные с декабря 2021 года по февраль 2022 года, и выяснил, как изменился рынок труда этой зимой по сравнению с аналогичным периодом 2020-2021 гг.

Активность работодателей

По итогам зимы 2021-2022 гг. среднемесячное количество вакансий от российских работодателей приросло на 27% по сравнению с зимой 2020-2021 гг. Наибольший прирост новых предложений от компаний произошел в январе 2022 года – число открытых вакансий увеличилось на 30% по сравнению с январем 2021. В декабре 2021 года прирост к декабрю 2020 года составил 26%, в феврале 2022 года по сравнению с февралем 2021 года – 25%.

Активнее всего работодатели по всей России нуждались в новых сотрудниках в сфере торговли – именно в этой сфере зимой 2021-2022 гг. было опубликовано больше всего вакансий (41% от общего количества, где указана только 1 сфера). На втором месте – сфера транспорта и логистики (13%), а тройку закрывают предложения в сфере производства и агропрома (11%).

Активность найма этой зимой также была высока в производстве и агропроме, сфере услуг, строительства и недвижимости, офисных служб и бизнес-услуг. Чуть менее активно работодатели публиковали вакансии для соискателей без опыта.

Работодатели по-прежнему проявляют мало активность в публикации новых предложений о работе для студентов и стажировок, хотя средняя доля таких предложений выросла за рассматриваемый в 2 раза. Также стоит отметить рост доли вакансий в сфере IT – на 11,5%, или на 0,5 п.п.

Активность соискателей

По итогам зимы 2021-2022 гг. со стороны соискателей заметнее всего вырос интерес к работе в сфере IT, интернет, телеком – в этой отрасли среднее число активных резюме оказалось на 67% выше, чем зимой 2020-2021 гг. При этом говорить о снижении конкуренции работодателей за высококвалифицированные кадры всё еще рано: возросшее внимание к digital-профессиям напрямую связано с лучшими условиями труда и самым высоким уровнем зарплат на рынке, но уровень подготовки новых специалистов не может покрыть потребности работодателей.

Также этой зимой продолжал нарастать интерес соискателей к работе для студентов, где в среднем активных резюме было на 33% больше, чем годом ранее, и к работе без опыта, где количество резюме увеличилось на 20%.

Спрос на работу также вырос в маркетинге, рекламе, – СМИ (+22% активных резюме к зиме 2020-2021 гг.), торговле (+17%), финансах, страховании, производстве и агропроме (+13%).

Чуть менее активно интерес соискателей рос в транспорте и логистике (+12%), торговле (+9%), офисных службах (+9%), культуре, образовании и госслужбе (+5%).

Снижение интереса к поиску работы в зимние месяцы 2021-2022 гг. В сравнении с аналогичным периодом 2020-2021 гг. наблюдалось в сфере красоты и здоровья (на 14%), строительстве и недвижимости (на 6%) и сфере услуг (на 3%).

Общее количество резюме соискателей увеличилось за год (на конец февраля 2022 к концу февраля 2021) на 11,2%, или на 2,1 млн.

Среди соискателей сохранилась тенденция к росту интереса к удаленной работе, и доля соискателей, которые хотели бы работать удаленно, увеличилась за год в 1,8 раза (с 12,7% в декабре-феврале 2020-2021 гг. до 22,9% в декабре-феврале 2021-2022 гг.). При этом среди работодателей доля тех, кто готов рассматривать полностью удаленно работающих сотрудников, до сих пор составляет менее 3%.