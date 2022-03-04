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День спорта «На лыжи»! пройдет в Шелехове 6 марта

Мероприятие стартует в 12 часов на площади Ленина у администрации. В соревнованиях на беговых лыжах смогут принять участие все желающие в возрасте до 14 лет. Можно прийти со своими лыжами, либо бесплатно получить инвентарь с универсальным креплением у организаторов. Участников также ждет фотозона, приятные подарки и, конечно же, главный символ Масленицы – блины.

День спорта «На лыжи!» организован компаниями РУСАЛ и En+, Федерацией лыжных гонок России, совместно с администрацией города Шелехова и направлен на развитие лыжного спорта в Сибири и пропаганду лыжных гонок как одного из наиболее доступных видов спорта.

Проект стартовал в 2016 году в городах Сибири и Урала по инициативе промышленника Олега Дерипаска. Главная задача проекта – пропаганда здорового образа жизни, повышение интереса школьников к спорту, формирование системы подготовки олимпийского резерва и возрождение чемпионских традиций сибирских лыжников.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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