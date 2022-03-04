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Торги на Мосбирже приостановили до 8 марта

Торги и расчеты на всех рынках Московской биржи 5, 7 и 8 марта проводиться не будут.

«По решению Банка России, 5, 7 и 8 марта 2022 года торги и расчеты на всех рынках Московской биржи не проводятся», – говорится в сообщении.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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