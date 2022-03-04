Новости

Олег Дерипаска предложил перенести столицу на восток

Бизнесмен выразил сомнения, что в ситуации, когда все интересы России лежат в Азии, столицей должна быть Москва. Дерипаска предложил перенести столицу на восток или же передать часть ее полномочий. «В Москву уже будет ездить бессмысленно», – полагает бизнесмен.

«Восточная Сибирь – это важнейший шаг для начала освоения Дальнего Востока и вообще реальный выход на азиатский рынок. Не с сырьем, а с переработкой», – передают его цитату с Красноярского экономического форума Известия.

Бизнесмен призвал развивать в Сибири финансовые институты — их нужно докапитализировать, поскольку будущее России теперь связано с азиатским рынком. «У нас здесь рядом экономика — $18 трлн в этом году только в Китае», – добавил он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Военная операция на Украине, Россия, НАТО, последние новости
ЦБ снизил комиссию на покупку валюты через брокеров с 30% до 12%
Frank Media: банкам может потребоваться докапитализация на 5–6 трлн руб. из-за санкций
S&P понизило рейтинг России из-за риска дефолта
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании