Олег Дерипаска предложил перенести столицу на восток

Бизнесмен выразил сомнения, что в ситуации, когда все интересы России лежат в Азии, столицей должна быть Москва. Дерипаска предложил перенести столицу на восток или же передать часть ее полномочий. «В Москву уже будет ездить бессмысленно», – полагает бизнесмен.

«Восточная Сибирь – это важнейший шаг для начала освоения Дальнего Востока и вообще реальный выход на азиатский рынок. Не с сырьем, а с переработкой», – передают его цитату с Красноярского экономического форума Известия.

Бизнесмен призвал развивать в Сибири финансовые институты — их нужно докапитализировать, поскольку будущее России теперь связано с азиатским рынком. «У нас здесь рядом экономика — $18 трлн в этом году только в Китае», – добавил он.