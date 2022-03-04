Минимальное число долгостроев среди регионов Сибири находится в Иркутской области

В перечне остаются 14 строений, что на 22,2% ниже, чем в начале года, сообщили SIA.RU в администрации области.

Этот показатель один из лучших в Сибирском федеральном округе. Стоит отметить также, что в Иркутской области минимальное число долгостроев среди регионов Сибири. Среди регионов России в целом Иркутская области по темпам уменьшения количества долгостроев занимает 16-е место.

– Для работы с проблемными объектами в Иркутской области применяются два механизма: по одному права граждан восстанавливаются за счет сил и средств застройщиков, по другому – с привлечением федерального и регионального софинансирования, – говорит Роман Лиходиевский, руководитель Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Как пояснил Роман Лиходиевский, по девяти объектам компаний ООО «МолдРосс» и ООО «БазисСтройИнвест» нарушенные права дольщиков планируют восстановить до конца 2023 года. Работы ведут с привлечением федерального и регионального финансирования, в областном бюджете на эти цели предусмотрено 138 млн рублей.

Напомним, в Иркутской области Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства был организован в 2020 году. За два года работы в регионе урегулированы вопросы по 19 проблемным объектам, восстановлены права 350 граждан.