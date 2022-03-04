Банк Уралсиб повысил ставки по сезонному вкладу «Прибыльный сезон»

Банк Уралсиб повысил ставки по сезонному срочному вкладу «Прибыльный сезон». Теперь при размещении на 91 день ставка составляет 21% годовых, на 181 день – 19% годовых, на 367 дней – 11,5% годовых, на 1100 дней – 9,6% годовых, сообщили SIA.RU в банке.

Вклад «Прибыльный сезон» можно открыть в любом офисе банка, либо в онлайн-банке Уралсиб Онлайн. Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада «Доход» для офисов банка по соответствующим сумме, валюте и сроку.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Прибыльный сезон» можно получить в ближайших отделениях банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».