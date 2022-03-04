«Яндекс» предупредил держателей облигаций компании о риске дефолта после приостановки торгов

Он может возникнуть в случае требования держателей облигаций ее материнской компании Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах, досрочно погасить эти обязательства, передает РБК.

Речь идет о бондах под 0,25% с погашением в 2025 году. Группа компаний «не обладает ресурсами, необходимыми для полного погашения нот», предупредили в «Яндексе».

«Если компании не позволят распределить дополнительные средства от наших российских дочерних компаний в пользу нашей голландской материнской компании, у «Яндекса» не будет достаточно ресурсов для погашения большей части облигаций», – сообщает компания.

Даже если «Яндексу» удастся погасить свои обязательства без привлечения дополнительного финансирования, требование погасить облигации будет иметь «значительный негативный эффект» для краткосрочной деятельности компании и скажется на ее способности исполнить другие обязательства, предупредили в компании.