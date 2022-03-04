Госдума приняла законопроект о кредитных каникулах до 30 сентября

Государственная Дума приняла сегодня на пленарном заседании приняла законопроект о кредитных каникулах до 30 сентября, сообщает пресс-служба Федерального собрания.

«Заемщик, которым может выступать физическое лицо, а также субъект малого и среднего предпринимательства, вправе до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита», – говорится в сообщении.

Закон предусматривает возможность кредитных каникул для граждан и субъектов МСП в 2022 году, даже если они использовали ее во время пандемии.