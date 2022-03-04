Новости

Госдума приняла законопроект о кредитных каникулах до 30 сентября

Государственная Дума приняла сегодня на пленарном заседании приняла законопроект о кредитных каникулах до 30 сентября, сообщает пресс-служба Федерального собрания.

«Заемщик, которым может выступать физическое лицо, а также субъект малого и среднего предпринимательства, вправе до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита», – говорится в сообщении.

Закон предусматривает возможность кредитных каникул для граждан и субъектов МСП в 2022 году, даже если они использовали ее во время пандемии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Военная операция на Украине, Россия, НАТО, последние новости
ЦБ снизил комиссию на покупку валюты через брокеров с 30% до 12%
Frank Media: банкам может потребоваться докапитализация на 5–6 трлн руб. из-за санкций
S&P понизило рейтинг России из-за риска дефолта
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании