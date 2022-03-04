Дерипаска предложил финансово поддержать население

Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска предложил в текущей ситуации финансово поддержать население сообщают «Известия».

«Я очень большой противник вот этого жесточайшего финансового прессинга, оно (население) ни в чем не виновато. И наоборот – нужно ослабить этот прессинг, дать ему возможность оглядеться и занять позицию», – заявил он в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ).

Говоря о населении Сибири, Дерипаска призвал поддержать его и развивать в регионе льготную ипотеку, сохранить сферу строительства, создавать инфраструктуру, которая «будет производить всё от стройматериалов и до важных компонентов».

"Малый и средний бизнес, ипотека, все вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства – это всё нужно профинансировать. Иначе залетим на минус 20% ВВП, мы же экспериментировали с этим в 1990-е годы", – отметил Дерипаска.