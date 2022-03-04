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QR-коды отменили в Иркутской области 4 марта

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Правительство Иркутской области на заседании оперштаба 4 марта приняло решение отменить QR-коды, сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

«Важное решение приняли сегодня на заседании оперштаба. Будем снимать ограничения, введенные по ковиду. Отменяем QR-коды и нормативы по заполняемости кинотеатров, театров, музеев, концертных залов, заведений общепита. При этом по-прежнему рекомендуется соблюдение масочного режима в закрытых помещениях и усиленного режима дезинфекции», – рассказал глава региона.

Решение принято в связи с рекомендациями федерального Роспотребнадзора. Игорь Кобзев уточнил, что отмена ограничений не означает окончание борьбы с коронавирусом, и призвал не расслабляться, а также поручил минздраву Приангарья обратить особое внимание на наличие лекарств в медучреждениях и в аптечной сети.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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