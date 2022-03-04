Рубль под давлением

Сегодня Банк России снизил с 30% до 12% комиссию на покупку долларов, евро и британских фунтов через брокера, но распространил ее и на юридических лиц. Обороты на Мосбирже резко упали.

В четверг на 17.00 мск доллар торгуется на уровне 110 руб., евро – 125 руб. Ситуация для рубля остается неблагоприятной из-за высоких геополитических и санкционных рисков.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной завершился договоренностями, носящими гуманитарный характер, а также намерением продолжить диалог. Очередной раунд может состояться в начале следующей недели. Однако пока инвесторы не видят перспектив начала устойчивой деэскалации, что сохраняет слабость рубля.