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Госдума разрешила ЦБ до полугода приостанавливать операции банков

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который разрешит Центробанку в 2022 году приостанавливать на срок до полугода проведение операций и сделок кредитными и некредитными финансовыми организациями, сообщают РИА Новости.

Документ, внесенный правительством, расширяет временно полномочия ЦБ в целях обеспечения финансовой стабильности. 

Банк России также сможет устанавливать нормативы, ограничивающие риски, и вводить иные показатели деятельности таких организаций, в том числе на индивидуальной основе. Все эти меры смогут вводиться по решению комитета банковского надзора или комитета финансового надзора.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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