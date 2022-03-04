Минпромторг рекомендовал приостановить экспорт удобрений

Минпромторг рекомендовал российским производителям удобрений приостановить отгрузку на экспорт на фоне проблем с логистикой, говорится в заявлении министерства. Сбои в отгрузках удобрений могут напрямую повлиять на национальную безопасность ряда стран и вызвать серьезные последствия в виде дефицита продовольствия.



Из-за стремительного роста мировых цен на газ многие заводы сократили производство удобрений, что лишь повысило востребованность российской продукции на глобальном рынке.



– В настоящее время складывается ситуация, когда из-за саботажа осуществления поставок рядом иностранных логистических компаний получить законтрактованные объемы удобрений не могут аграрии как в Европе, так и в других странах. Это создает очевидные риски неурожая и, как следствие, нехватки продовольствия для стран Западной и Восточной Европы, Латинской Америки, Южной и Юго-Восточной Азии – ведь заместить российские удобрения сегодня либо крайне сложно, либо вообще невозможно, – говорится в сообщении ведомства.

Россия входит в тройку мировых лидеров-поставщиков минеральных удобрений и играет важную роль в обеспечении глобальной продуктовой безопасности.