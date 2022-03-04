В Иркутской области для поддержки бизнеса запускают "Экспортный десант"

Для продвижения на зарубежные рынки ориентированных на экспорт предприятий в Иркутской области создана рабочая группа «Экспортный десант». Как сообщила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун, формат работы экспортной команды предусматривает ежемесячный выезд в муниципальные образования, посещение предприятий, встречи с малым бизнесом, анкетирование и аудит предприятий на предмет экспортного потенциала. Всего в 2022 году планируется посетить 21 муниципальное образование.

– Ежемесячно команда, состоящая из представителей министерств, сотрудников налоговой инспекции, представителей бизнес-объединений будет выезжать в муниципалитеты, посещать местные предприятия, встречаться с малым бизнесом и выявлять компании с высоким экспортным потенциалом. У нас есть понимание запросов от стран-партнеров и знание мер поддержки. В ходе таких встреч мы сможем индивидуально, адресно дать консультации на тему возможных точек роста местного бизнеса и выхода на перспективные рынки сбыта, – пояснила Наталья Гершун.

Согласно Указу Президента России «О национальных целях развития Российской Федерации», увеличение общероссийского экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году должно составить не менее 70% по сравнению с показателем 2020-го.

Для решения поставленной задачи необходимо вовлекать в экспортную деятельность новые компании региона, развивать отраслевую диверсификацию экспорта, расширять географию поставок.

В целях содействия выходу предприятий малого и среднего бизнеса на внешние рынки в Иркутской области работает Центр поддержки экспорта. Еще один механизм – Корпоративная программа повышения конкурентоспособности. Отбор организаций, которые могут в нее войти, проводит Минпромторг России. Затем предприятия получают доступ к льготному кредитованию под 4,5% годовых. Поддержка оказывается в виде компенсации недополученного дохода кредитным организациям. В 2020-2021 годах предприятиями Иркутской области было подано 35 заявок на участие в данной программе. Заключено 14 соглашений, в стадии подготовки еще семь.