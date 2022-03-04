Кризис как возможность: Кобзев предложил занять освободившиеся ниши предприятиям Приангарья

Рассматривать введенные санкции как возможность для консолидации усилий, а открывающиеся в связи с уходом европейских компаний с рынка ниши максимально оперативно наполнять продукцией и услугами наших предприятий. Такое предложение внес губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– На сегодняшний день в Иркутской области реализуется свыше 180 средних и крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 2 трлн рублей. Ряд проектов осуществляется с привлечением иностранного капитала. Введенные санкции могут повлиять на дальнейшее развитие ситуации. В этих условиях главная задача для всех предприятий – сохранение численности сотрудников и бесперебойная выплата заработной платы, - подчеркнул Игорь Кобзев.

По словам главы региона, в настоящее время в РФ формируется система мониторинга системообразующих и социально-значимых предприятий. Для стабилизации социально-экономической ситуации и оперативного реагирования на возникающие вызовы в регионе создан оперативный штаб. Им будет вырабатываться комплекс мер, направленных на поддержку экономики региона. Особое внимание будет уделено обеспечению бесперебойной реализации инвестиционных проектов, поддержке малого и среднего бизнеса.