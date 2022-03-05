Пятерых сотрудников МВД в Иркутске обвинили в получении взятки в 5 млн рублей

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту преступления, связанного с получением взятки в 5 млн рублей – в его совершении обвиняются пятеро работников регионального управления МВД, сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, в 2019 – 2021 годах командир отдельного батальона ДПС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» Владимир Егоров, а также подчиненные ему сотрудники – командир взвода Владимир Болдырев, инспекторы Дмитрий Климентьев, Алексей Кузовков, Евгений Лузин и иные должностные лица ГУ МВД России по Иркутской области через посредника Анну Турову получили от представителей коммерческих организаций взятку – деньги перечислялись систематически за беспрепятственный провоз древесины и пиломатериалов через пост ДПС, расположенный в городе Иркутске.

Задерживать обвиняемых помогали сотрудники ФСБ. Суд заключил предполагаемых преступников под стражу, а Турову отправил под домашний арест.

Обвинение фигурантам дела предъявлено по уголовным статьям «Получение взятки», «Посредничество во взяточничестве», «Дача взятки», расследование продолжается.