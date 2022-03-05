От «глубины веков» до крипто-арта: 12 фактов об Olkhon Ice Fest

Всего за три года из небольшого ледового городка Olkhon Ice Fest вырос в международный фестиваль со множеством участников и зрителей. В этом году организаторы сопроводили все скульптуры табличками-пояснениями, превратили береговую линию в настоящую галерею, а вместо уже привычного зрителям лазерного шоу провели на Байкале фантастический ледовый спектакль. Но и это не все: популярное событие впервые стало этапом мирового чемпионата ледовых скульптур, а работы предложили оцифровать и продать на платформе крипто-арта. О том, какие цели ставят для себя создатели Olkhon Ice Fest и почему оценки жюри не совпали с мнением зрителей, они рассказали Газете Дело и порталу SIA.RU.

Фото предоставлено организаторами фестиваля

Факт 1. Фестиваль придумали русский и француз

Идейные вдохновители фестиваля Olkhon Ice Fest – руководитель туристической компании «Ольхон Скай» Семён Майор и французский меценат Филипп Дютей – рассказывают, что идея провести яркое запоминающееся мероприятие на Байкале возле шкалы Шаманка у них появилась более трёх лет назад.

– Без мистики не обошлось, – говорит Семён. – Это место с очень сильной энергетикой. Когда Филипп впервые приехал на Ольхон, что-то тронуло его, зацепило. После этого он приезжал на Байкал более 15 раз.

– А мне повезло познакомиться с Семёном, – с улыбкой продолжает Филипп Дютей. – У нас отличное взаимопонимание, это очень важно, потому что я живу во Франции, а Семен – за семь тысяч километров от меня, на Ольхоне.

Факт 2. Фестиваль получил премию Russian Event Awards

Несмотря на сжатые сроки при подготовке первого фестиваля в 2020 году, он сразу привлек внимание профессионалов и стал победителем национальной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере культуры». Кроме того, мероприятие было хорошо встречено и местным сообществом, и властью.

– Конечно, первый успех нас приободрил, – рассказывает Филипп. – Но потом пришёл ковид и различные ограничения вместе с ним. Тем не менее, мы решили: фестивалю – быть. Важно делать событие ежегодным, чтобы держать марку. В этом году Olkhon Ice Fest прошел уже в третий раз. У нас накоплен большой опыт, наша команда стала более профессиональной, появилась хорошая репутация, мы стараемся ежегодно повышать уровень фестиваля и очень оптимистично смотрим на будущее.

Факт 3. Третий фестиваль вышел на международный уровень

В этому году фестиваль Olkhon Ice Fest вышел на совершенно новый уровень, впервые став этапом мирового чемпионата по ледовому искусству. В отборочном этапе участвовало более 45 команд со всей России, от Хабаровска до Сочи, а также команды из Казахстана, Монголии и Ирана. В финал прошли только восемь участников, которые в феврале приехали на Байкал создавать свои скульптуры.

– Став частью мирового чемпионата по ледовой скульптуре, наш фестиваль сразу поднялся на один уровень с другими, давно зарекомендовавшими конкурсами, которые проводятся в США, Италии, Канаде. Всего в чемпионате участвуют семь стран, – подчеркивает Семён Майор.

Филипп Дютей

Фото предоставлено организаторами фестиваля

Факт 4. Участники фестиваля творили на тему «Из глубины веков»

Тематически третий Olkhon Ice Fest был посвящен сибирской архаике, культуре народов Сибири. Мастерам было предложено средствами современного искусства отразить в своих ледовых скульптурах наследие традиционных культур, древность, запечатленную в археологических и этнографических артефактах.

– 2022-й официально объявлен президентом РФ годом, посвященным культурному наследию народов России. Но мы определились с темой фестиваля задолго до этой новости, – говорит Семён. – Совпадение – 100%. И, на мой взгляд, это не просто совпадение. У нашей команды – сильная концепция, мы стараемся выбирать максимально актуальные темы конкурса и оформления ледового городка. Лед – это жизнь, трансформация мира «Из глубины веков».

Фото предоставлено организаторами фестиваля

Факт 5. Скульптуры впервые сопроводили информационными табличками

В этом году все конкурсные работы и другие композиции изо льда впервые были сопровождены информационными табличками. Организаторы запросили у мастеров информацию о скульптурах, попросили рассказать, какой смысл они вкладывают в свои работы, какова история их появления.

– Например, одна скульптура – точная воспроизведение татуировки Укокской принцессы (ее находка стала сенсацией в мире археологии, а ее мумия лежит в Музее Республики Алтай), – рассказывает Семён. – А на кромлехе все рисунки – это точные копии реально существующих наскальных рисунков. Для нашей команды важно было побудить и мастеров-скульпторов, и зрителей к изучению родной культуры, исторических фактов и материалов. Многие посетители благодарили нас за наличие сопроводительной информации. Возможно, они продолжат знакомство с «глубиной веков» самостоятельно.

Фото предоставлено организаторами фестиваля

Факт 6. Победителя предсказал губернатор

Победителем Olkhon Ice Fest в 2022 году стала команда из Сочи – мастера ледяной скульптуры Сергей и Алена Корольковы, авторы работы «Из века в век». Серебро досталось мастерам из Монголии, создавшим скульптуру «Из Хунну», бронзовую награду вручили команде из Хабаровска, которая сделала работу «Сон шамана».

Кстати, победителя Olkhon Ice Fest предсказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. За несколько дней до оглашения результатов в своем Инстаграм он написал о преимуществах работы сочинских скульпторов.

– Супруги Алёна и Сергей Корольковы обратились к территории республики Коми конца первого – начала второго тысячелетия нашей эры. И у них есть небольшое преимущество. Сергей Корольков – кандидат наук теории и истории культуры по направлению этнокультурология. Их композиция – о силе духа, за основу взяли промысловый календарь охотника. Причем – реально существовавший.

Фото предоставлено организаторами фестиваля

Факт 7. Зрительские симпатии не совпали с мнением жюри

Мнения зрителей и жюри разошлись. Многим зрителям понравилась скульптура монгольских мастеров «Из Хунну», композиция «Черное и белое», выполненная скульпторами из Екатеринбурга, а также работа мастеров из Якутии «Дух воды Эбэ Хотун». Но оргкомитет конкурса уверен в профессионализме и объективности жюри.

– Вау-эффект, на который ориентируются зрители, – это лишь один из возможных параметров оценки, – поясняет Семён Майор. – Оценивается профессионализм, техническая сложность работы со льдом, соответствие теме. Специалисты учитывают множество нюансов, незаметных на первый взгляд. Председатель жюри у нас – Иван Зуев, девятикратный призёр международного чемпионата Ice Alaska, в жюри вошла Наталья Сысоева, председатель иркутского регионального отделения Союза художников России, директор областного Художественного музея им. Сукачева, и другие профессионалы.

Фото предоставлено организаторами фестиваля

Факт 8. Ледовые скульптуры планируют продать за 1 млн евро

В этом году партнером фестиваля стал крипто-предприниматель Игорь Смоленцев. Его компания Finance Plus занимается NFT и инвестициями в криптовалюту. Именно ему пришла идея оцифровки ледяных скульптур и продажи их на платформах крипто-арта.

– Это мировая площадка, где невзаимозаменяемые токены реализуются для коллекционеров. У нас уже есть покупатель на одну скульптуру, которая будет продана за 1 миллион евро. Пока мы не определись чью работу разместим на площадке – скорее всего, выбор будет случайным, – говорит Игорь Смоленцев.

Ни в России, ни в мире перенести ледяную скульптуру в 3D пока не пробовали. Площадка Olkhon Ice Fest`а станет первой, уверяет Игорь Смоленцев. Уникальность состоит в том, что невзаимозаменяемый токен – ледяная скульптура – после того, как оцифровывается, тает, то есть уничтожается природой. А в цифровом виде она сохранится на века.

Для компании Finance Plus – это не первый NFT-проект из Иркутской области. На площадке OpenSea они уже размещали крипто-арт с нарисованными нерпами. Объем сделок составил 33 эфириума или 7,5 млн рублей. Как указано в описании коллекции: «1% от продаж идет на поддержку ФГБУ Заповедное Прибайкалье». Деньги, как и в случае с прошлым проектом, пойдут на развитие фестиваля, отметил Игорь Смоленцев.

Факт 9. Наплески стали площадкой для творчества

Фестиваль Olkhon Ice Fest дает мастерам возможность работать не только со льдом Байкала, но и с наплесками. В этому году можно было увидеть немало удивительных скульптур вдоль береговой линии, выполненных в технике ледопластики.

– В нашей команде работает всемирно признанный мастер ледопластики Александр Парфенов. На первом фестивале он и придумал эту технику, – рассказывает Семён Майор. – Вы знаете, какие у нас красивые наплески на Байкале. Художник смотрит на них и видит где-то мамонта, где-то орла. Что-то прикрепляет, что-то отсекает и получает уникальные скульптуры, деликатно вписанные в природный ландшафт. Такого в мире нигде нет! Я думаю, у ледопластики очень большие перспективы. Если мы украсим большую береговую линию такими ледовыми наплесками, это будет уникально.

Семён Майор, руководитель туристической компании «Ольхон Скай».

Фото предоставлено организаторами фестиваля

Факт 10. Лазерное шоу превратилось в ледовый спектакль

Организаторы стремятся к тому, чтобы информационный охват фестиваля увеличивался. Для этого они придумывают новые фишки, чтобы привлечь всё больше зрителей. Лазерное шоу, которое проводят на Olkhon Ice Fest не первый год, в этот раз превратилось в настоящий ледовый спектакль – с элементами лазерного и светового шоу. По словам Семёна, для просмотра спектакля на площадке фестиваля собрались около трех тысяч человек.

– Идея родилась буквально за три недели до старта. Мы обсуждали развлекательную часть программы фестиваля, хотелось сделать что-то необычное, большее, чем просто лазерное шоу. Мне повезло найти творческого человека, режиссера, который понял меня с полуслова. Получилось совершенно фантастическое зрелище, которое стало продолжением темы фестиваля «Из глубины веков». Не все, конечно, прошло идеально, но нам важно было сделать это, чтобы увидеть все недочеты и в следующем году сделать профессиональную постановку. Ледовое шоу – одна из точек роста фестиваля.

Факт 11. Экобезопасность – в центре внимания

Тема экологической безопасности всегда находится в фокусе организаторов: инструменты скульпторов и генераторы не соприкасаются со льдом, располагаются только на поддонах; под туалетами проложено несколько слоев пленки и баннерной ткани. На площадке фестиваля расположены точки раздельного сбора отходов.

– Сам лёд уникален тем, что это самый экологически безопасный материал, – отмечает Семён Майор. – Он растаял – и никакого вреда для воды. Концепция фестиваля заключается в том, что мы в красоту природы Ольхона, Байкала не вмешиваемся, лишь искусно ограняем и подчеркиваем ее руками мастеров.

Фото предоставлено организаторами фестиваля

Факт 12. Фестиваль дополнят хоккеем, гольфом и плаванием

Как говорят организаторы, в 2022 году Olkhon Ice Fest сделал первые шаги для создания экосистемы, в которой будут проводиться культурные, творческие, экологические и спортивные мероприятия. У организаторов амбициозные цели – сделать Olkhon Ice Fest главным событием зимнего сезона не только Иркутской области, но и всей России.

– Оргкомитет за счет комфортной и многофункциональной инфраструктуры ледового городка может принять на своей площадке практически любые мероприятия, – говорит Семён. – Поэтому в будущем календарь событий фестиваля будет значительно расширяться. Хоккейные матчи, соревнования по гольфу, показательные заплывы Ассоциации зимнего плавания – всё это планируется в рамках фестиваля в 2023 году. Уверен, что такая качественная сцена в уникальном по красоте месте привлечет многих людей.

Привлечет идея и новые инвестиции, убеждены организаторы фестиваля.

– Если есть концепция – деньги сами придут, – уверен Семён Майор. – Мы абсолютно прозрачны и открыты к любым коммуникациям. Надеемся, что к нам будут присоединяться разные участники бизнеса и власти. Ведь, когда стороны объединяются, событие выходит на совершенно новый уровень.

Иван Рудых