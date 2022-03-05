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Торговые сети получили разрешение на продажу ряда товаров в одни руки

Сообщили РБК в Минпромторге.

«Сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки. Конкретные товары и параметры сети будут определять сами в рамках своих профильных ассоциаций – АКОРТ и Союза независимых сетей России», – говорится в сообщении.

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Возможность ограничивать продажи поддержали Минпромторг и Минсельхсоз. Такая мера направлена на то, чтобы обеспечить россиян доступными продуктами питания с минимальной торговой наценкой. Ретейлеры рассчитывают, что ограничение поможет в борьбе с перекупщиками.

«В ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи», – сообщили в Минпромторге.

В начале марта на фоне спецоперации на Украине и санкций против России торговые сети «Ашан», «Магнит» и «О’Кей» ограничили наценку на уровне 5% на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора» российского производства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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