Сотрудники «Слата» создали арт-объекты из вторсырья к 8 марта

Сотрудники супермаркетов «Слата» совместно c фондом «Подари планете жизнь», в преддверии прекрасного праздника весны, создали 8-мартовский символ – тюльпан из переработанного пластика. Восемь арт-объектов направились в детские сады города, чтобы дети уже с малых лет приучались к экопривычкам.

В сети супермаркетов «Слата» на протяжении трех лет реализуется проект #Мусорукрышка, организованный совместно с благотворительным фондом «Подари планете жизнь». В каждом магазине стоит бокс для сбора пластиковых крышечек, которые отправляют на переработку, а после из переработанного пластика изготавливают лопаты, кашпо, ведра и другую полезную утварь.

«На старте, три года назад, было нелегко вовлекать в акцию покупателей. Не все и не всегда понимали, для чего это нужно. Но мир не стоит на месте, все меняется очень быстро. Как и качественно поменялось осведомленность и вовлеченность людей в поддержание экологических проектов. Мы собираем крышечки, батарейки, макулатуру, пластиковые бутылки через фандомат и, конечно, сажаем деревья. В этот раз решили совместно с сотрудниками магазинов создать вручную урны по сбору крышечек для детских садов», – поделилась руководитель отдела по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

Изначально были изготовлены основы из использованных ёмкостей, ткани, гипса и прочего в виде тюльпанов. Пластиковые крышечки были измельчены и из них сформировали полуфабрикаты — гранулы разных цветов. Далее уже подключилось творчество и видение сотрудников.

«Я впервые участвую в таком мероприятии, хотя деревья уже сажала, как и крышечки в офис и в магазины привожу. Никогда бы не подумала, что из них делают в регионе ведра, лопаты, кашпо, леску. А детям в садах, думаю, будет интересно приносить крышечки из дома и закидывать в такой тюльпан», – поделилась впечатлениями территориальный директор ТС «Слата» Юлия Какаулина.

Стоит отметить, что у сети супермаркетов «Слата» есть очень активный кассир, который уже очень полюбился и молодым подписчикам в TikTok – аккаунт @slata_irk. Так на аккаунт кассира Галины подписалось более 400 тысяч подписчиков всего за 5 месяцев.

«Как выражаются наши подписчики «Галя за все шарит!», да, у нас вообще все сотрудники в сети очень активные, они работают на передовой. Каждый кассир за день обслуживает около 1000 покупателей и пробивает в среднем 7000 товаров в день. У нас не так много творчества в работе. А сегодня мы и получали тюльпаны, и создавали их. О чем, конечно, я поделилась с подписчиками в TikTok», – заявила самый активный кассир сети и автор канала в TikTok.

«Крышечки – это малый вклад каждого из нас в сохранении нашей планеты и уникального озера Байкал, – отметила руководитель благотворительного фонда «Подари планете жизнь Наталья Еремеева. – Когда мы любому мусору говорим «нет!» и во благо готовы его собирать, сортировать и тем более перерабатывать и давать вторую жизнь. Мы с удовольствием всегда создаем со «Слатой» активности, мероприятия, различные конкурсы и проекты, чтобы напоминать всем: а как можно по-другому, если не просто выкинуть весь мусор в пакет. Детские сады и школы городов и поселков Иркутской области присылают нам письма о возможности сотрудничества. Поэтому, в этот раз, мы создали такие тюльпаны-урны для крышечек в детские сады».